Новости регионов: режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области

Из-за нескольких крупных пожаров в Братском районе на территории Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения. К данной минуте сгорел пункт обработки лесоматериалов, а также около 80 строений в СНТ и городе Вихоревка. Известно о двух погибших, еще четверо получили ожоги. Власти открыли несколько пунктов сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Синоптики обещают неблагоприятную ветреную погоду с порывами до 25 метров в секунду.

Тем временем в Анапе спасать тонущих людей скоро начнут дроны. Их запуск уже протестировали на пляжах. Аппарат должен подлететь к тонущему человеку и сбросить надувной жилет. Это позволит выиграть время, необходимое спасателям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.