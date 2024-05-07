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07 мая, 00:00

Происшествия

Новости мира: мужчина попытался выстрелить в пастора в США

Новости мира: мужчина попытался выстрелить в пастора в США

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В Пенсильвании, США, мужчина попытался выстрелить в пастора во время воскресной проповеди. Молодой человек подбежал почти вплотную к священнику и нажал на спусковой крючок, однако, пистолет дал осечку. Преступника задержали прихожане и передали полиции.

Тем временем ВВС Израиля в понедельник, 6 мая, атаковали более 50 целей в районе Рафаха на юге сектора Газа и сообщили о подготовке масштабной наземной операции в последнем крупном населенном пункте, который остается под контролем ХАМАС. Местные жители начали массовую эвакуацию, однако, по данным палестинской стороны, уже есть погибшие среди мирного населения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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