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Кадры оказания первой помощи Прилепину появились в Сети

Кадры оказания первой помощи Прилепину появились в Сети

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Кадры оказания первой помощи Захару Прилепину появились в Сети. Ранее стало доступно видео эвакуации писателя с места теракта.

По словам очевидцев, все время до приезда медиков он был в сознании. Взрыв автомобиля было слышно за пять километров, рассказали местные жители.

Захар Прилепин был ранен в результате покушения. Машину писателя взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Задержан один подозреваемый – Александр Пермяков. Он уже дал показания о том, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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