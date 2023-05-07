Уголовное дело завели после обрушения карусели в Оренбурге. Стало известно, что собственник парка, в котором рухнула карусель, согласился оплатить лечение всем пострадавшим.

В результате ЧП там пострадали 19 человек. Позднее выяснилось, что рухнувшая карусель не была зарегистрирована в Гостехнадзоре. Следователи уже возбудили уголовное дело. Как сообщает, жители города продолжают приходить в закрытый парк и по-прежнему отмечают там нарушения в конструкции аттракционов. Так, например, один из них, по словам очевидцев, держится на банке из-под горошка.

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