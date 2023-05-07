Новости часа: саперы работают на месте взрыва машины Прилепина в Нижегородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Саперы работают на месте взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области, сообщили в Росгвардии.

Более 3,2 миллиарда рублей направят на развитие спорта в новых регионах в 2023 году. Об этом заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Первые 1,5 тысячи человек покинули прифронтовую зону Запорожской области, сообщают местные власти.

