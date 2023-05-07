Москвичам рассказали о новостях воскресенья

Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Саларьево". Как сообщили в столичной прокуратуре, 47-летний пассажир не захотел оплачивать проезд. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина спорит с сотрудниками метро, вырывается и проходит через турникет, разбив створку. Пассажира задержали. Он пообещал возместить ущерб метрополитену.

Жителей деревни Белый Яр в Курганской области эвакуируют из-за угрозы пожара. Об этом сообщают в МЧС. Там ландшафтный пожар вплотную подобрался жилым домам. Угрозу распространения огня создает сильный порывистый ветер и аномальная жара.

Еноты выбрались из вольера в кафе в Мурманске и отправились на поиски еды. Ночная вылазка животных попала на видео камеры наблюдения. Они вышли из помещения, где был установлен вольер и пока искали пищу, устроили сильный беспорядок. Утром придя на работу, сотрудники обнаружили, что все разбросано, а месячный запас корма съеден.

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