Самолет Москва-Бухара ушел на второй круг после попытки сесть во Внуково

Пассажирский "Суперджет", следовавший из Москвы в Бухару, ушел на второй круг после попытки сесть в аэропорту Внуково.

По предварительным данным, сработал датчик неуборки стойки шасси, в связи с чем самолет был вынужден вернуться. Почти два часа он вырабатывал топливо в зоне ожидания.

По данным сервиса Flightrodar, самолет приземлился в аэропорту.

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