При пожарах в Красноярском крае погибли семь человек – ЕДДС

В Минобороны заявили, что националисты планируют взорвать плотину в ДНР, чтобы обвинить в этом ВС РФ.

Все рекламные баннеры в Северной Осетии заменят портретами героев ВОВ.

По данным ЕДДС, при пожарах в Красноярском крае погибли семь человек.

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