И срочное сообщение

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве готовивших теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы сторонников неонацистской группировки Маньяки Культ Убийства (М.К.У.).

Молодые люди пытались заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова.

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