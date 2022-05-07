Самолет Москва-Бухара возвращается во Внуково

Пассажирский "Суперджет", следовавший из Москвы в Бухару, возвращается в столичный аэропорт Внуково из-за срабатывания датчика неуборки стойки шасси.

Суперджет почти два часа вырабатывал топливо в зоне ожидания и в настоящее время готовится к посадке.

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