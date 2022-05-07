В Минобороны РФ заявили об уничтожении ВС России авиатехники ВСУ на трех военных аэродромах.

Западные банки в случае ухода из России понесут убытки в 10 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

МЧС сообщило о локализации всех пожаров в Красноярском крае, повреждено порядка 100 жилых домов.

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