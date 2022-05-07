В микрорайоне Павшино Красногорска произошел пожар

Пожар произошел в микрорайоне Павшино Красногорска. Информации о причинах пожара и пострадавших пока не поступало. Кадры видео демонстрируют открытый огонь и густой черный дым. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на другие здания.

Спасатели вытащили застрявшую под трибунами Гребного канала в Крылатском собаку. Операция по спасению животного продолжалась около двух часов.

Станция "Рижская" вновь открылась после более полутора лет реконструкции. За это время на станции заменили эскалаторы, а также установили один дополнительный.

Глава ЛНР Леонид Пасечник запустил расположенную в городе Счастье Луганскую теплоэлектростанцию, сообщают информагентства. Кроме того, по данным ООН, более 40 тысяч беженцев из Украины прибыли в соседние с ней страны.

На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада в честь Дня Победы.

В районе Аминьевского шоссе местные жители обнаружили бензиновые разводы на реке Сетунь.

Жители столицы стали чаще отдавать предпочтение фастфуду в качестве перекуса. По данным аналитиков, за последние два месяца оборот и число заказов у сетей быстрого питания выросли на 16%, это связано с уходом некоторых крупных участников рынка, а также с желанием сэкономить.

В Минобороны РФ сообщили, что в два самолета и три вертолета украинских военных сбиты российской авиацией в районе острова Змеиный.

В Москве начался сезон шашлыка, однако разводить огонь в городе можно лишь на специально подготовленных площадках. Сотрудники полиции и МЧС активно патрулируют популярные зоны отдыха.

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