На юге Подмосковья в микрорайоне Белые Столбы произошла авария

Авария произошла в микрорайоне Белые Столбы на юге Подмосковья. На перекрестке грузовик "Хендэ" столкнулся с легковушкой, серьезно никто не пострадал.

Однако попавшие из-за аварии сильно затруднено движение по Каширскому шоссе.

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