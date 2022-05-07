В Красноярском крае из-за пожаров пострадали по меньшей мере 17 человек, из них 11 госпитализированы, сообщили в Минздраве региона.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Аверины заявили, что даже не думают о смене спортивного гражданства.

Праздничный салют в честь Дня Победы запустят на 19 парковых площадках Москвы, сообщили в департаменте культуры столицы.

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