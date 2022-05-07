В Зеленограде вспыхнула сухая трава

Сухая трава вспыхнула в Зеленограде. Роликом поделились телезрители. Кадры видео демонстрируют, что возгорание достаточно серьезное, вокруг много дыма.

По словам жителей, горение происходит второй день. Однако на место прибыла лесная охрана и пожарные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.