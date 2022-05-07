По американским штатам Оклахома и Техас ударили мощные торнадо. В сеть выкладывают видео, больше похожие на кадры из какого-то фильма-катастрофы.

Скорость ветра в некоторых районах достигала 217 километров в час. Без электричества остались более 14 тысяч человек. Сотни построек серьезно повреждены, в том числе фермы и школы.

Из-за природных особенностей южного региона США торнадо там не редкость. Так, на прошлой неделе ураган в Канзасе повредил более тысячи домов, три человека погибли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.