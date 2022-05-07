Спасатели продолжают искать выживших после взрыва в гаванском отеле на Кубе. Представители Красного Креста сообщили, что под завалами все еще есть люди.

Ранее администрация президента страны подтвердила гибель 22-х человек, среди них один ребенок. 64 пострадавших попали в больницу.

Взрыв газа в гаванской гостинице произошел накануне утром. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа. Пострадали и соседние строения. Предварительная причина – несчастный случай: газовое оборудование было лицензировано. Отель только готовили к открытию. По информации министерства туризма, иностранцев среди пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.