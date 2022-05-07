В МИД прокомментировали нападение на дом в Берлине, где живут российские журналисты

Россия ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ инцидента с нападением на дом в Берлине, где живут сотрудники корпунктов российских СМИ. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ, должны дать беспристрастную оценку "этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.