Три человека погибли в Красноярском крае, где бушуют пожары. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Там опровергли ранее поступившую информацию о гибели двоих детей.

В регионе огнем охвачено около 200 строений, несколько пилорам и детский сад. В одном из округов эвакуировали жителей.

Ранее в регионе ввели режим ЧС. Тушить огонь мешает штормовой ветер. Он не только быстро распространяет пламя, но и обрывает провода. В некоторых местах порывы достигают 40 метров в секунду. Искры провоцируют новые возгорания.

Чтобы предотвратить это, в крае обесточили несколько населенных пунктов. На тушение пожаров брошены все силы и средства. Задействованы около 300 человек, более 90 единиц техники и два пожарных поезда. В один из округов края также вылетел вертолет Ми-8 Росгвардии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.