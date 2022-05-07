Торговый центр "Шелковый путь" на 32-м километре МКАД окутал дым. Очевидцы прислали кадры, утверждая, что ТЦ вновь горит. Однако выяснилось, что на самом деле рядом со зданием жгут мусор. Самому торговому центру ничего не угрожает.

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