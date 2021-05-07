Пять человек погибли при возгорании в сварочном цехе в Мытищах

Пять человек погибли и один пострадал при пожаре в сварочном цехе в подмосковных Мытищах. Огонь вспыхнул в двухэтажном здании по улице 3-я Новая.

По предварительным данным, возгорание произошло на первом этаже, где хранились кислородные баллоны.