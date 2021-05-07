Пожар произошел в сварочном цехе в подмосковных Мытищах

Сварочный цех загорелся в Мытищах. ЧП произошло в двухэтажном здании по улице 3-я Новая.

В МЧС сообщают об угрозе распространения огня.

При этом информация о пострадавших пока не поступала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.