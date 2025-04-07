Видео с Кутузовского проспекта показало, что "Газель" съехала в переход сама

Кадры аварии с участием грузовой "Газели" на Кутузовском проспекте появились в Сети. Видео опровергает слова водителя, который утверждал, что его подрезали. На записи видно, как машина сама съезжает на тротуар и затем падает в подземный переход.

С другого ракурса заметно, как женщина в последний момент успевает оттащить своего спутника от летящей машины. Водитель выбрался из кабины самостоятельно.

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