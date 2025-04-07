Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 15:15

Происшествия

Видео с Кутузовского проспекта показало, что "Газель" съехала в переход сама

Видео с Кутузовского проспекта показало, что "Газель" съехала в переход сама

"Актуальный репортаж": аферисты используют дипфейки для атак на звезд

Mercedes перевернулся на 56-м километре внутренней стороны МКАД

ДТП на Кутузовском проспекте могло произойти из-за подрезания другим автомобилем

Въехавшая в подземный переход в Москве "Газель" была на летней резине

В Магадане рыбаки третий день пытаются вытащить автомобили с отколовшейся льдины

Более 30 тыс человек остались без света после урагана в Красноярском крае

У станции "Парк Победы" продолжают устранять последствия ДТП с "Газелью"

Появились новые подробности ДТП с "Газелью" на Кутузовском проспекте

Спасатели достали разбитую "Газель" из перехода на станции "Парк Победы" в Москве

Кадры аварии с участием грузовой "Газели" на Кутузовском проспекте появились в Сети. Видео опровергает слова водителя, который утверждал, что его подрезали. На записи видно, как машина сама съезжает на тротуар и затем падает в подземный переход.

С другого ракурса заметно, как женщина в последний момент успевает оттащить своего спутника от летящей машины. Водитель выбрался из кабины самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика