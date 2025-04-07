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07 апреля, 08:30

Происшествия

МЧС России разобрало завалы более чем в 70 зданиях в Мьянме

МЧС России разобрало завалы более чем в 70 зданиях в Мьянме

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Сотрудники МЧС России обследовали уже 75 разрушенных зданий в Мьянме – работа продолжается после сильного землетрясения. Из-за обрушений спасатели проделывают лазы и разбирают конструкции в ограниченном пространстве, зачастую сидя. В поисках пострадавших задействованы кинологи с собаками.

С момента прибытия российской команды за медицинской помощью обратились более 200 человек. За последние сутки врачи провели три сложные хирургические операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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