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07 апреля, 19:30

Происшествия

Советник врио главы ДНР рассказал об апрельских обстрелах в регионе со стороны ВСУ

Советник врио главы ДНР рассказал об апрельских обстрелах в регионе со стороны ВСУ

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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский поделился информацией о последних обстрелах в регионе со стороны украинской армии. По данным властей ДНР, в марте и апреле обстрел мирных районов усилился. ВСУ выпустили 12 снарядов по центру города 7 апреля.

По словам Кимаковского, ВСУ специально били по густонаселенному кварталу. Одна из ракет попала в жилой дом. Также повреждения получили еще три многоквартирных дома, торговые павильоны рынка "Центральный", газопровод, дорожное покрытие и трамвайные пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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