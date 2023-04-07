Советник врио главы ДНР рассказал об апрельских обстрелах в регионе со стороны ВСУ

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский поделился информацией о последних обстрелах в регионе со стороны украинской армии. По данным властей ДНР, в марте и апреле обстрел мирных районов усилился. ВСУ выпустили 12 снарядов по центру города 7 апреля.

По словам Кимаковского, ВСУ специально били по густонаселенному кварталу. Одна из ракет попала в жилой дом. Также повреждения получили еще три многоквартирных дома, торговые павильоны рынка "Центральный", газопровод, дорожное покрытие и трамвайные пути.

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