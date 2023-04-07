ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Ясиноватой 7 апреля

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за 20 минут, сообщили в представительстве ДНР. По информации местных властей, число раненых при обстреле Донецка выросло до 16.

Как ранее сообщил мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ специально били по густонаселенному кварталу. Одна из ракет попала в жилой дом. Также повреждения получили еще три многоквартирных дома, торговые павильоны рынка "Центральный", газопровод, дорожное покрытие и трамвайные пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.