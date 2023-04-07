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Новости часа: разыскиваемый за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Новости часа: разыскиваемый за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам

Полиция задержала вандалов за сломанные турникеты в столичном метро

Новости часа: агента СБУ задержали в Херсонской области

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Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один из разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии сдался силовикам. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ за год работы посетили более 240 тысячи человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пассажиропоток БКЛ метро вырастет до двух миллионов человек в рабочий день к 2025–2027 годам. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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