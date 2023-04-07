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Общество

Новости часа: агента СБУ задержали в Херсонской области

Новости часа: агента СБУ задержали в Херсонской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Агента СБУ задержали в Херсонской области. Он передавал данные о российской армии, сообщили в ФСБ.

После полного запуска БКЛ количество машин на дорогах Москвы уменьшилось на 15–17 тысяч. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи могут менять зимнюю резину можно уже в выходные, 8 и 9 апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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