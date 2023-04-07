МВД Ингушетии выплатит 3 млн рублей за информацию о напавших на силовиков преступниках

МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о злоумышленниках, которые расстреляли полицейских. Их разыскивают в Малгобекском районе.

Накануне группа смогла уйти из окружения. Тогда удалось ликвидировать одного из пяти ее участников. При этом трое полицейских погибли, еще восемь ранены.

Полиция в данный момент работает в селе Зязиков-Юрт. Злоумышленники могут прятаться в одном из 700 дворов. Полагают, что именно эта группа в ночь на 28 марта обстреляла из автоматов пост ДПС на осетинско-ингушской границе. Тогда двое инспекторов были ранены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.