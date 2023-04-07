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ВВС Израиля возобновили удары по югу Ливана и сектору Газа

ВВС Израиля возобновили удары по югу Ливана и сектору Газа

Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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В ночь на 7 апреля ВВС Израиля возобновили удары по югу Ливана и сектору Газа. Военные наносят удары по объектам инфраструктуры группировки ХАМАС. Громкие взрывы, в частности, слышны в городе Тир. Израильская Армия обороны подчеркивает, что это стало ответом на обстрел израильских территорий из Ливана.

Все произошло накануне. По израильской территории с юга Ливана выпустили не менее 30 ракет. Пять снарядов пробили систему ПВО Израиля под названием "Железный купол", заявили местные СМИ со ссылкой на национальное военное ведомство. Сообщается о трех пострадавших в результате обстрела. На севере страны в данный момент под запретом гражданские полеты. Власти рекомендовали воздержаться от поездок в ту часть государства.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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