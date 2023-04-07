Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В Донецке во время обстрела погибли девять человек. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по ДНР. Основной удар пришелся по территории авторемонтной базы в Калининском районе города.

Власти республики пытаются снизить интенсивность обстрелов ВСУ. Как отметил временно исполняющий главы республики Денис Пушилин, вокруг Донецка усилена противовоздушная оборона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.