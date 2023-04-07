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Происшествия

Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Девять человек погибли в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Четыре человека погибли после удара ВСУ по автомобильной базе в Донецке

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В Донецке во время обстрела погибли девять человек. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по ДНР. Основной удар пришелся по территории авторемонтной базы в Калининском районе города.

Власти республики пытаются снизить интенсивность обстрелов ВСУ. Как отметил временно исполняющий главы республики Денис Пушилин, вокруг Донецка усилена противовоздушная оборона. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван ЛозовойКристина Курума
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