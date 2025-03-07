Состояние пострадавшего от собак мальчика из Сочи улучшилось

Состояние мальчика из Сочи, пострадавшего от укусов собак, улучшилось. Об этом сообщили специалисты Российской детской клинической больницы.

По словам врачей, сознание у ребенка восстановилось, он самостоятельно дышит, слышит и понимает слова психолога, который с ним занимается. Медики продолжают проводить обработку ран для подготовки пациента к пластическим операциям.

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