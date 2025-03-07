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07 марта, 21:30

Происшествия

Состояние пострадавшего от собак мальчика из Сочи улучшилось

Состояние пострадавшего от собак мальчика из Сочи улучшилось

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Состояние мальчика из Сочи, пострадавшего от укусов собак, улучшилось. Об этом сообщили специалисты Российской детской клинической больницы.

По словам врачей, сознание у ребенка восстановилось, он самостоятельно дышит, слышит и понимает слова психолога, который с ним занимается. Медики продолжают проводить обработку ран для подготовки пациента к пластическим операциям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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