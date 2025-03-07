Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

Власти США заявили, что арестовали предполагаемого организатора теракта в "Крокус Сити Холле". По данным американских спецслужб, Мохаммад Шарифулла входил в террористическую организацию ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани, сообщил Следственный комитет РФ. Ее подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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