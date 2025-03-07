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Новости

07 марта, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 марта

Задержанный в США террорист сознался в причастности к стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Трибуна передвижного цирка рухнула под зрителями в Самарской области

Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани по подозрению в отмывании денег

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Власти США заявили, что арестовали предполагаемого организатора теракта в "Крокус Сити Холле". По данным американских спецслужб, Мохаммад Шарифулла входил в террористическую организацию ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Блогера Александру Митрошину задержали на Кубани, сообщил Следственный комитет РФ. Ее подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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