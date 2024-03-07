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Новости

07 марта, 15:00

Происшествия

Новости регионов: в Туву доставили тепловое оборудование для помощи жителям

Новости регионов: в Туву доставили тепловое оборудование для помощи жителям

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Сотрудники МЧС России на самолете доставили модульные котельные в Туву. Также туда отвезли почти 400 тепловых пушек и 30 электрообогревателей, чтобы обеспечить жителей теплом. Ранее на электростанции в Шагонаре произошел взрыв. Из-за аварии без отопления осталась треть населения города. Кроме того, восьмерых пострадавших при взрыве отправили спецрейсом в Красноярск – их разместят в ожоговом центре.

В Самаре затопило школу нечистотами из-за прорыва трубы. В канализации оказался первый этаж, все коридоры и даже гардероб. ЧП произошло во время уроков, детей сразу отправили по домам. На месте инцидента работают коммунальщики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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