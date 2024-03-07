Новости мира: восемь детей ранены из-за стрельбы по автобусной остановке в Филадельфии

Неизвестные открыли стрельбу по школьникам в США, в Филадельфии. Подростки стояли на остановке и собирались сесть в автобус, когда три человека выбежали из автомобиля и открыли огонь. Преступники сделали минимум 30 выстрелов. Восемь детей были ранены, один из них находится в критическом состоянии.



Ледяной дождь накрыл провинцию Шаньси в Китае. Здания, машины и указатели покрыло толстой ледяной коркой. В Сети появились соответствующие кадры.

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