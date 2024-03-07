Новости мира: у легкомоторного самолета в США отказал двигатель во время полета

В США у легкомоторного самолета во время полета отказал двигатель. Пилот использовал специальную парашютную систему. В итоге самолет приземлился почти без повреждений. На борту находился пилот и один пассажир. Они не пострадали.

Главная соперница политика Дональда Трампа сняла свою кандидатуру с выборов президента США. Никки Хейли объявила о приостановке своей предвыборной кампании. Она не стала призывать американцев голосовать за Трампа, но пожелала ему удачи.

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