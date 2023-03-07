Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До шести лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной за неуплату 300 миллионов рублей налогов. Об этом рассказали юристы.

Госпиталь для пациентов с новых территорий на базе центра "Вороновское" принял первых пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Во второй половине дня 7 марта в Москве может начаться снегопад. Об этом сообщили синоптики.