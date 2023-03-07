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13:30

Общество

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Новости часа: до 6 лет лишения свободы грозит блогеру Чекалиной по делу о неуплате налогов

Девушка выпала из движущейся маршрутки в Волгограде

Обыски по делу о неуплате налогов провели в доме блогера Лерчек

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте

Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов

Новости часа: Собянин рассказал о ходе работ на будущих станциях МЦД

Пенсионерка потеряла 300 тыс рублей, выбросив их для мошенников из окна

Приют для животных сгорел в Ленобласти

Блогер Лерчек стала фигурантом дела о неуплате налогов

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции 14 пригородных вокзалов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До шести лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной за неуплату 300 миллионов рублей налогов. Об этом рассказали юристы.

Госпиталь для пациентов с новых территорий на базе центра "Вороновское" принял первых пациентов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Во второй половине дня 7 марта в Москве может начаться снегопад. Об этом сообщили синоптики.

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