12:15Происшествия
Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов
Семья блогеров Чекалиных будет находиться под подпиской о невыезде на время расследования дела о неуплате налогов. Речь идет о сумме в 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
Следователи 7 марта провели обыски в доме блогера Лерчек и обнаружили дорогие машины и украшения. На кадрах оперативников также можно увидеть иностранный паспорт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.