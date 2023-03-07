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Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов

Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде за неуплату налогов

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Семья блогеров Чекалиных будет находиться под подпиской о невыезде на время расследования дела о неуплате налогов. Речь идет о сумме в 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Следователи 7 марта провели обыски в доме блогера Лерчек и обнаружили дорогие машины и украшения. На кадрах оперативников также можно увидеть иностранный паспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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