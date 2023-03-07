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Новости регионов: короткое замыкание вызвало пожар в брянском кафе

Новости регионов: короткое замыкание вызвало пожар в брянском кафе

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Приготовление шаурмы на окраине Брянска обернулось крупным пожаром. По предварительной версии, огонь возник после короткого замыкания в кафе. Пламя быстро перекинулось на соседние помещения: автосервис, шиномонтаж, аптека, гостиница и еще несколько точек общепита.

Момент экстренной посадки военного вертолета в Воронежской области попал на видео. Судя по мощной вспышке, Ми-8 при полете задел провода, лопасти коснулись линии электропередачи и повредили ее. После чего вертолет сделал круг над замерзшей рекой и приземлился на берегу. Эксперты отмечают грамотные действия экипажа, ведь под воздушным судном находились жилые постройки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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