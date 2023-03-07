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Происшествия

Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

Эвакуированные жители рассказали о положении в Артемовске

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По предварительным оценкам, в Артемовске, за который идут тяжелые бои между ВС РФ и ВСУ, остается около 5 тысяч мирных жителей. Российские военные ежедневно привозят им продукты, воду, а также стараются эвакуировать тех, кто хочет уехать.

Эвакуированные жители города рассказали, что украинские войска целенаправленно били по жилым домам. При этом украинская полиция заставляла жителей писать неверные данные об обстрелах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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