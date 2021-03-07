Пожар в ангаре на улице Зорге локализовали. Его площадь составляет около 100 квадратов.

Информацию подтвердили в МЧС. Здание находится на реконструкции, о пострадавших не сообщалось. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

