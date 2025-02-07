Новости регионов: жителя Саратова повторно задержали за нелегальное производство алкоголя

Жителя Саратова второй раз задержали за нелегальное производство алкоголя. Впервые его бизнес обнаружили осенью 2024 года. Правоохранители изъяли всю продукцию и возбудили уголовное дело. Обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Однако затем он снова решил незаконно производить спиртное.

Внучке бывшего мэра Самары Виктора Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве. Об этом сообщили в Следственном комитете. Предполагается, что внучка готовилась к преступлению: она купила канистры с химическим средством, пластиковые емкости и другие предметы для того, чтобы скрыть улики. Во время обыска в квартире девушки следователи нашли паспорта и телефоны жертв – Тархова и его жены. Кроме того, в Самаре обнаружили проданную машину, которая до этого принадлежала бабушке подозреваемой. Также следователи проверяют версию о причастности к преступлению других лиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.