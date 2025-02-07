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07 февраля, 22:15

Происшествия

В МВД рассказали подробности аварии с актером Матросовым на северо-востоке Москвы

В МВД рассказали подробности аварии с актером Матросовым на северо-востоке Москвы

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В МВД рассказали подробности ДТП на северо-востоке Москвы, в котором столкнулись машина ДПС и Porsche. За рулем иномарки был актер Денис Матросов.

Сообщается, что в результате аварии пострадали два инспектора. Полицейские следовали для задержания транспортного средства, находящегося в розыске. Оно через несколько часов было задержано коллегами в другом округе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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