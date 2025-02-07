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Новости

07 февраля, 15:30

Происшествия

Новости регионов: обвиняемого в разбое и убийстве жителя СНГ экстрадировали в Россию

Новости регионов: обвиняемого в разбое и убийстве жителя СНГ экстрадировали в Россию

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Гражданина одной из стран СНГ, которого обвиняют в убийстве и разбое, экстрадировали из Турции в Россию. По версии следствия, в 2008 году в Санкт-Петербурге он избил мужчину, забрал его автомобиль, документы, мобильный телефон и деньги. Спустя четыре месяца фигурант уголовного дела выследил и убил другого мужчину, который знал о преступлении, а затем уехал за границу. В июне 2011 года его объявили в международный розыск, а в 2023-м задержали в Турции.

Тем временем сильный ветер поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Из-за мощных порывов дети с трудом могли дойти до школы. С ветром не могли справиться и многие взрослые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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