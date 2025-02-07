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Новости

07 февраля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

Новости регионов: четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

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В Перми произошел пожар в жилом доме, сообщили в МЧС. Погибли четыре человека. Среди них – 5-летний мальчик и 8-летняя девочка. Здание практически целиком сгорело.

В Челябинской области сотрудники МЧС спасли из пожара женщину и кошку. Девушка сейчас находится в больнице. При тушении также обнаружили тело мужчины. Предварительно, причиной возгорания стал брошенный окурок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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