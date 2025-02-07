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07 февраля, 09:45

Происшествия

ФСБ задержала женщин – агентов спецслужб Украины в трех российских регионах

ФСБ задержала женщин – агентов спецслужб Украины в трех российских регионах

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Сразу в трех российских регионах задержали женщин – агентов спецслужб Украины. Они были завербованы для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны.

Девушки из Севастополя, Воронежа и Ростова-на-Дону уже дали признательные показания. Они рассказали, что обучились стрельбе, минно-взрывному делу и управлению дронами на Украине, после чего вернулись в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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