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07 февраля, 16:15

Происшествия

Один человек погиб в крупном ДТП в Подмосковье

Один человек погиб в крупном ДТП в Подмосковье

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В Ступинском районе столкнулись 27 машин. Об этом сообщили СМИ. Один человек погиб, еще трое пострадали на трассе М-4.

Движение в сторону Москвы в районе аварии полностью перекрыто. На месте работают экстренные службы. Уточняется, что объезд возможен при съезде с М-4 "Дон" на Каширское шоссе в районе 94-го километра.

Тем временем на 39-м километре Киевского шоссе в сторону Москвы произошло сразу шесть мелких ДТП. Пострадавших нет. В ГИБДД уточнили, что движение в районе столкновения затруднено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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