Новости регионов: водитель устроил крупное ДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель Mercedes устроил крупное ДТП. Сначала он на большой скорости сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, а потом протаранил несколько машин. Пострадавшую доставили в тяжелом состоянии в больницу. Виновника аварии также госпитализировали.

В Приморье спасли гималайского медведя-сироту. Его обнаружили сотрудники охотничьего хозяйства во время рейда. Зверь бродил по лесу и, когда встретил людей, подошел ближе. Медведя отправили на зимовку в центр реабилитации диких животных, где он продолжит зимнюю спячку. Через несколько месяцев его выпустят на волю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.