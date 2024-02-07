Новости мира: число жертв сильных лесных пожаров в Чили выросло до 131 человека

Число жертв сильных лесных пожаров в Чили выросло до 131 человека, еще более 300 считаются пропавшими без вести, спасатели продолжают поиски. По оценкам чилийских властей, уничтожены или повреждены свыше 14 тысяч домов. Такому стремительному распространению пожаров поспособствовала сухая погода, сильный ветер и низкая влажность.

Полыхает и соседняя Аргентина. Пламя выжигает уникальный природный заповедник Лос-Аларсес, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, более трех тысяч гектаров горят недалеко от популярного туристического городка Барилоче в Южной Патагонии.

Неспокойно и в аргентинской столице. У здания конгресса в центре Буэнос-Айреса сотни человек вновь выступили против реформ президента Хавьера Милея.

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