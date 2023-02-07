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07 февраля, 23:30

Происшествия

Больше 100 человек отправили в пункты временного размещения после взрыва под Тулой

Больше 100 человек отправили в пункты временного размещения после взрыва под Тулой

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Взрыв газа в жилом доме в Тульской области произошел на четвертом этаже

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Больше 100 человек находятся в пунктах временного размещения после взрыва газа в жилом доме в Ефремове в Тульской области. Сейчас в здании никого нет. Продолжается разбор завалов. Есть вероятность, что под обломками может оставаться один из жильцов.

Как установили экстренные службы эпицентр взрыва пришелся на квартиру на четвертом этаже. Одни из подъездов в результате взрыва рухнул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
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